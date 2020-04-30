В Минобороны рассказали подробности воздушного парада в небе над Ростовом
В Ростове демонстрационный полёт военной техники в честь 75-й годовщины Победы откроют экипажи вертолетов. Об этом 5 мая сообщили в министерстве обороны России.
Воздушный парад пройдёт с участием оперативно-тактической авиации, а именно истребителей Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, штурмовиков Су-25СМ3. Ростовчане также увидят самолёты военно-транспортной авиации Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410 и вертолёты армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор».
Во время тренировки авиапарада в небе над Ростовом эта техника шла на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 км/час с интервалом в 50 метров между лопастями вертолетов, пишет «Российская газета».
Пролёт оперативно-тактической и штурмовой авиации проходил на высоте 250-300 метров со скоростью около 600 км/час.
Самолёты военно-транспортной авиации пролетали на высоте 300 метров со скоростью 500-600 км/час.
В минобороны отмечают, что данная высота и скорость позволит зрителям рассмотреть фигуры высшего пилотажа. Полёты на таком расстоянии гарантируют безопасность.
Напомним, истребители покажут в небе цифру «75» в честь юбилея Победы над фашистскими захватчиками.
Добавим, что из-за пандемии коронавируса парад с участием наземной военной техники отменён. Также не состоятся массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы. в Ростове 9 мая пройдёт 10 онлайн-мероприятий. Кроме того, вечером состоится салют.