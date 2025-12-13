Новости
Под Ростовом на складе с горючими материалами произошел пожар

Под Ростовом на складе с горючими материалами произошел пожар. ЧП случилось в хуторе Ленинакане, на улице Туполевой, 11 декабря.

Местные жители увидели пламя и вызвали пожарных. На место прибыли 12 спасателей на трех единицах техники. Специалисты успели локализовать пламя до того, как оно могло распространится на другие резервуары.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, предварительной причиной пожара мог стать перегрев печи во время топки.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
