На Ростовском ипподроме открытие скакового сезона пройдёт без зрителей

Начало скакового сезона на Ростовском ипподроме пройдёт без зрителей. Об этом стало известно 6 августа.В администрации ипподрома сообщили, что такая мера связана с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.Несмотря на то, что спортивные мероприятия с участием зрителей разрешены, ипподром разрешения на это не получил из-за того, что не выполнил требования Роспотребнадзора.Напомним, открытие сезона пройдёт 9 августа. Посмотреть скачки можно будет с помощью трансляции.