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На Ростовском ипподроме открытие скакового сезона пройдёт без зрителей

На Ростовском ипподроме открытие скакового сезона пройдёт без зрителей
Начало скакового сезона на Ростовском ипподроме пройдёт без зрителей. Об этом стало известно 6 августа.

В администрации ипподрома сообщили, что такая мера связана с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.

Несмотря на то, что спортивные мероприятия с участием зрителей разрешены, ипподром разрешения на это не получил из-за того, что не выполнил требования Роспотребнадзора.

Напомним, открытие сезона пройдёт 9 августа. Посмотреть скачки можно будет с помощью трансляции.

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