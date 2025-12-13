Упавшие деревья и отключения света: последствия непогоды в Ростовской области
На Ростовскую область обрушилась непогода 13 декабря. Штромовой ветер в некоторых населенных пунктах региона нанес разрушения.
К примеру, в Шахтах стихия повалила дерево прямо на проезжей части. Серьезно повреждена легковушка. Водитель отделался легким испугом.
В результате повреждения сети без света частично остался Аксайский район: два хутора, один поселок и часть города Аксая.
В некоторых населенных пунктах ветер повалил елки. В связи с непогодой спасатели и энергетики перешли на усиленный режим работы.