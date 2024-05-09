В Ростове прошел праздничный салют в честь Дня Победы

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В Ростове прошел праздничный салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фейерверки запустили на левом берегу Дона после 22:00.Десятки красочных залпов озарили небо над «Ростов Ареной». Пиротехника взрывалась на высоте около 300 метров, благодаря чему яркие огни было видно из разных точек города.Тысячи ростовчан и гостей города наблюдали за салютом с набережной, смотровой площадки на Парамоновских складах и парка Левобережье.Многие люди остались недовольны качеством праздничного фейерверка.- Не очень то и ярко получилось, может в следующем году порадуют, - написал пользователь сети.