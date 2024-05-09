Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове прошел праздничный салют в честь Дня Победы

В Ростове прошел праздничный салют в честь Дня Победы
В Ростове прошел праздничный салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фейерверки запустили на левом берегу Дона после 22:00.

Десятки красочных залпов озарили небо над «Ростов Ареной». Пиротехника взрывалась на высоте около 300 метров, благодаря чему яркие огни было видно из разных точек города.

Тысячи ростовчан и гостей города наблюдали за салютом с набережной, смотровой площадки на Парамоновских складах и парка Левобережье.

Многие люди остались недовольны качеством праздничного фейерверка.

- Не очень то и ярко получилось, может в следующем году порадуют, - написал пользователь сети.
Фото: социальные сети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.