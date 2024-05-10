Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове пропал 69-летний пенсионер

В Ростове пропал 69-летний пенсионер
В Ростове пропал 69-летний пенсионер. Наиль Байдуков ушел в неизвестном направлении с утра 10 мая.

Пенсионер проживает в селе Куйбышево Ростовской области. В Ростов он приехал на выписку внучки. Наиль ушел из центральной городской больницы в неизвестном направлении. Как только родственники обнаружили отсутствие пожилого мужчины, они забили тревогу. Возможно Наилю требуется медицинская помощь.

Родственники стали прочесывать улицы города на собственных автомобилях. Затем они обратились за помощью в полицию.

Вероятно, пропавший находится в районе проспекта Ворошиловского и Большой Садовой улицы.

Рост Наиля Байдукова составляет 160 см, он худощавого телосложения. У него седые волосы и карие глаза.

В день исчезновения он был одет в черный спортивный костюм и черные ботинки.

Если вы видите мужчину на фотографии или знаете, где он находится, пожалуйста, позвоните по телефону 8-952-564-20-68 (внучка) и сообщите о нем.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.