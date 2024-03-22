Фото: ЛизаАлерт

В Ростове без вести пропал 16-летний подросток. Владислав Горохов не выходит на связь с 19 марта.В тот день школьник вышел из дома и больше не вернулся. Когда к вечеру родные не смогли с ним связаться, они забили тревогу. Родственники Владислава обратились за помощью к полиции и волонтерам.Владислав Горохов уже неоднократно убегал из дома на неопределенное время.Рост пропавшего - 168 сантиментов, он нормального телосложения. Волосы у школьника темно-русые, а глаза серые.В день исчезновения на подростке были серая куртка, черная кофта, черные штаны, черные кроссовки, серая шапка.Предположительно, он взял с собой черный самокат.Если кто-то видел Владислава или знает, где он может находиться, просьба обращаться по номеру телефона: 112.