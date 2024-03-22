Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове без вести пропал 16-летний подросток

В Ростове без вести пропал 16-летний подросток
В Ростове без вести пропал 16-летний подросток. Владислав Горохов не выходит на связь с 19 марта.

В тот день школьник вышел из дома и больше не вернулся. Когда к вечеру родные не смогли с ним связаться, они забили тревогу. Родственники Владислава обратились за помощью к полиции и волонтерам.

Владислав Горохов уже неоднократно убегал из дома на неопределенное время.

Рост пропавшего - 168 сантиментов, он нормального телосложения. Волосы у школьника темно-русые, а глаза серые.

В день исчезновения на подростке были серая куртка, черная кофта, черные штаны, черные кроссовки, серая шапка.
Предположительно, он взял с собой черный самокат.

Если кто-то видел Владислава или знает, где он может находиться, просьба обращаться по номеру телефона: 112.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.