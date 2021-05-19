В Ростове-на-Дону без вести пропал 69-летний мужчина

В Ростове разыскивают без вести пропавшего пенсионера. Местонахождение Петра Боженко неизвестно с 20 мая.В тот день 69-летний мужчина ушел из дома на улице Портовой и с тех пор так и не вернулся. Пенсионер не ориентируется в городе и запросто мог заблудиться. Родственники не смогли найти Петра самостоятельно, поэтому написали заявление в полицию. К поискам подключились СМИ и волонтеры.У пропавшего седые волосы и серо-голубые глаза. Рост мужчины - 173 сантиметра, телосложение среднее. В день исчезновения он был одет в темно-синее трико и такого же цвета флисовую куртку, рубашку в бело-синюю клетку, черную бейсболку с белой надписью и домашние тапки.Если вам известно что-либо о местонахождении Петра Боженко, позвоните по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.