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В Ростове продлят время работы общественного транспорта в Новый год

В Ростове продлят время работы общественного транспорта в Новый год
Время работы общественного транспорта продлят в период новогодних праздников в донской столице. Автобусы и маршрутки будут ездить по графикам выходного дня до 3:00, в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января.

Салоны автобусов, по информации городского департамента транспорта, украсят новогодней атрибутикой. В праздничные дни общественный транспорт будет ходить с гирляндами в салонах.

В Ростове также запустят новогодний трамвай. Он будет курсировать с 20 декабря по всему городу. Транспорт также украсят новогодними атрибутами, а в его салоне будут находится сказочные персонажи, поздравляющих горожан с праздниками.

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