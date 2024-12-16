В Ростове продлили режим повышенной готовности до 19 декабря

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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил о продлении режима повышенной готовности до 12:00 19 декабря.По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в городе ожидаются неблагоприятные погодные условия: гололед, изморозь и мокрый снег, который может налипать на провода и деревья. Также прогнозируется усиление ветра до 15–20 м/с, а местами — до 25 м/с. Возможно повышение уровня воды в реке Дон.В связи с этим жителей просят парковать автомобили только в специально отведенных местах, чтобы не мешать работе коммунальной техники по уборке дорог от гололеда. Также рекомендуется не оставлять машины под деревьями и рядом со строительными объектами. Пожилым людям и детям лучше воздержаться от прогулок в плохую погоду.