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Огромная запчасть для АЭС перекрыла движение в Волгодонске

Огромная запчасть для АЭС перекрыла движение в Волгодонске
В Волгодонске на одном из участков дороги огромная запчасть для атомной электростанции упала на проезжую часть. Инцидент произошел на Жуковском шоссе.

Очевидцы сообщают, что генератор начал смещаться и рухнул на дорогу, заблокировав при этом движение. В результате происшествия образовалась пробка в районе пересечения Жуковского шоссе и улицы Радужная.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Вероятно, для поднятия запчасти потребуется использование крана. Официальные комментарии от соответствующих служб пока не поступали.
Фото: ростов.ру
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