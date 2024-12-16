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В Ростове 11-летний мальчик попал под колеса авто

В Ростове 11-летний мальчик попал под колеса авто
В Ростове-на-Дону 15 декабря автомобилист сбил 11-летнего мальчика. ЧП случилось около 18:00 на улице 2-я Краснодарская.

По проезжей части ехала машина марки «Хендай Соната», за рулем которой находился 35-летний мужчина. По предварительным данным, в районе дома № 167 школьник переходил дорогу на красный свет светофора. Мужчина не успел затормозить и сбил мальчика.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, ребенок был доставлен в больницу.
Фото: Ростов ру
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