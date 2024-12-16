Затонувший волгоградский танкер должен был перезимовать в Ростовской области

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Затонувший в Керченском проливе танкер «Волгонефть-212» собирались транспортировать в Ростовскую область. Судно должно было перезимовать в порту Аксая после разгрузки. Об этом сообщает портал «Водный транспорт».Утром 15 декабря «Волгонефть-212» потерпела крушение во время шторма неподалеку от берегов Краснодарского края. Корабль разорвало пополам, и он пошел ко дну. Один член экипажа погиб.В результате бедствия произошел разлив нефтепродуктов. Последствия ЧП ликвидируют свыше 200 спасателей.