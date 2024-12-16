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В СИЗО закрыли замначальника по борьбе с коррупцией ГУ МВД по Ростовской области

В СИЗО закрыли замначальника по борьбе с коррупцией ГУ МВД по Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова избрал меру пресечения полковнику полиции Сергею Глазырину. Замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области будет находиться под стражей до 15 февраля. Об этом пишет DonDay.

По информации издания, Сергея Глазырина подозревают в превышении должностных полномочий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробности уголовного дела пока не разглашаются.
Фото: Ростов.Ру
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