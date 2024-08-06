В Ростове до 7 августа продлили режим повышенной готовности для городских служб

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В Ростове продлили режим повышенной готовности для городских служб. Информацию об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.В городе 6 августа ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный дождь с порывами ветра. В связи с этим до 12:00 следующего дня все экстренные и коммунальные службы будут работать в режиме повышенной готовности.Жителей города просят соблюдать меры безопасности во время передвижения по городу. Не рекомендуется оставлять автомобили под конструкциями, которые могут обрушиться, а также под деревьями.