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В Ростове до 7 августа продлили режим повышенной готовности для городских служб

В Ростове до 7 августа продлили режим повышенной готовности для городских служб
В Ростове продлили режим повышенной готовности для городских служб. Информацию об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В городе 6 августа ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный дождь с порывами ветра. В связи с этим до 12:00 следующего дня все экстренные и коммунальные службы будут работать в режиме повышенной готовности.

Жителей города просят соблюдать меры безопасности во время передвижения по городу. Не рекомендуется оставлять автомобили под конструкциями, которые могут обрушиться, а также под деревьями.
Фото: Ростов ру
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