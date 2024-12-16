В Ростовской области жители все меньше загадывают желание о любви и деньгах

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В опросе Donday участники поделились своим отношением к загадыванию желаний на Новый год. Результаты показали, что 48% респондентов не верят в силу желаний.Из числа опрошенных лишь 20% жителей региона сообщили, что все их желания, загаданные под бой курантов, исполнились. В то же время большинство, 48%, убеждены, что все зависит от усилий и настойчивости человека.Для того чтобы загаданное желание сбылось, люди применяют различные методы. Около шести процентов жителей Дона загадывают, глядя на пламя свечи. Примерно четырнадцать процентов пишут свое желание на салфетке, после чего поджигают ее.Наиболее распространенным способом является медитация. В момент боя курантов люди мысленно проговаривают или представляют свое желание. Этот метод используют 77% населения региона.Большинство загаданных желаний в новогоднюю ночь связаны с мечтами о мире во всем мире. Почти 59% людей просят здоровья близким. У 29% дончан каждый год разные желания. Обычно они отражают их текущие потребности. Также 7% населения региона в эту новогоднюю ночь попросят счастья в личной жизни. А у кого на любовном фронте все в порядке, загадают финансового благополучия и успехов в карьере. Таких будет около 5%.