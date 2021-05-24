В Ростове продавцов рынка шокировала полуголая покупательница

В Ростове полуголая девушка взбудоражила продавцов и посетителей рынка. В таком виде она покупала овощи и фрукты в «Универсаме» на проспекте Коммунистическом, 32/3.Видео дефиле полуобнаженной девушки попало в соцсети 26 мая. По крайней мере, ростовчанам издалека показалось, что покупательница вышла в одном нижнем белье. На леггинсах телесного цвета изображены черные трусики. Однако приглядевшись, становится понятно, что на бедрах нарисованы и черные линии - явный принт на спортивной одежде. Кроме того, цвет леггинсов отличается от цвета кожи девушки.В комментариях люди отметили, что видео стало настоящей рекламой для рынка.- Теперь будут ходить туда все, искать эту девушку, - написали они.Другие же пошутили, что ростовчанка решила открыть купальный сезон. В такую жару и раздеться можно.