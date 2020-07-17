В Ростове-на-Дону 7-летний мальчик погиб на детской площадке

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В Ростове во дворе многоквартирного дома погиб 7-летний мальчик. По факту трагического происшествия возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом сообщили в Следственном комитете следственного управления по Ростовской области 20 июля.По версии следствия, 19 июля вечером школьник пытался перелезть через двухметровый бетонный парапет, чтобы попасть на детскую площадку. В этот момент он прикоснулся к столбу освещения, который находился под напряжением. Несовершеннолетнего ударило током, и он упал с высоты.В ходе расследования специалисты дадут правовую оценку действиям работников товарищества собственников жилья.