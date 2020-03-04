Ростовчанин продает енота, защищающего от коронавируса



Житель Ростова-на-Дону продает енота, защищающего от коронавируса. Объявление о продаже животного владелец Станислав разметил на популярном сайте.



По словам ростовчанина, енот по кличке Кокос защитит от опасного вируса, накрывшего весь мир.



«При заболевании коронавирусом в организме человека нарушается электрический потенциал. Шерсть енота Кокоса обладает уникальной способностью выравнивать его, что приведет к выздоровлению. Также окажет неоценимую услугу и при таких осложнениях, как отиты, гаймориты, подчелюстные лимфадениты. Обладает обезболивающим, антибактериальным, противовоспалительным свойствами. Опасайтесь подделок. Енот Кокос обитает в Ростовском енотокафе. По всем вопросам пишите, т. к. отвечать на звонки некогда, мы пытаемся с Кокосом защитить мир от коронавируса», - отмечает в объявлении Станислав.



Цена животного – 50 тысяч рублей. На шуточное объявление пока не откликнулись, однако просмотрели более 2 000 раз.