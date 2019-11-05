В Ростове на ремонт площади Народного Ополчения потратят более 14 млн рублей



На ремонт площади Народного Ополчения в Ростове-на-Дону выделят более 14 миллионов рублей. Заказ на проведение работ разместила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города.



Как и в случае с ремонтом улицы Рябышева, средства выделяют из городского, областного и федерального бюджетов. При этом из бюджета Ростова — только 70 тысяч рублей.



Подрядчику отводится пять месяцев на обновление дорожного покрытия, бордюров, разметки и прочего. Ремонт будут проводить с 15 января по 20 мая 2020 года.



Заказчик 18 ноября проведёт электронный аукцион, в ходе которого определит исполнителя. Подать заявки можно до 15 ноября.