В Ростове после массового отравления закрыли ларек с шаурмой
После массового отравления ларек с шаурмой в Ростове закрыли на три месяца. Такое решение 30 октября вынес Советский районный суд донской столицы.
ЧП случилось 25 октября в микрорайоне Левенцовском. В тот день семь человек обратились в городские больницы с жалобами на тошноту, диарею и резкие боли в животе. Оказалось, что все они накануне покупали еду в ларьке «Шаурма-Хаус» на улице Жданова, 14.
Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в заведение общепита. Они выяснили, что в шаурмичной не соблюдали санитарные нормы, а продукты для приготовления были не самые свежие.
В отношении владельца ларька составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения». Суд признал ИП Геворгяна виновным. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, наказание назначили в виде административного приостановления деятельности «Шаурмы-Хаус» на 90 суток. Откроется ларек не раньше следующего года.