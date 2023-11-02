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В Ростове после массового отравления закрыли ларек с шаурмой

В Ростове после массового отравления закрыли ларек с шаурмой
После массового отравления ларек с шаурмой в Ростове закрыли на три месяца. Такое решение 30 октября вынес Советский районный суд донской столицы.

ЧП случилось 25 октября в микрорайоне Левенцовском. В тот день семь человек обратились в городские больницы с жалобами на тошноту, диарею и резкие боли в животе. Оказалось, что все они накануне покупали еду в ларьке «Шаурма-Хаус» на улице Жданова, 14.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в заведение общепита. Они выяснили, что в шаурмичной не соблюдали санитарные нормы, а продукты для приготовления были не самые свежие.

В отношении владельца ларька составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения». Суд признал ИП Геворгяна виновным. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, наказание назначили в виде административного приостановления деятельности «Шаурмы-Хаус» на 90 суток. Откроется ларек не раньше следующего года.
Фото: DonDay.ru.
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