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В Ростове по маршруту № 17а выйдут 10 электробусов

В Ростове по маршруту № 17а выйдут 10 электробусов
В Ростове-на-Дону по маршруту № 17а запустят 10 электробусов. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Новый общественный транспорт будет курсировать по маршруту № 17а. Он свяжет микрорайон Левенцовский с Военведом и центральной частью города. Для жителей на маршрут запустят 10 электробусов, для них оборудовали четыре зарядные станции. Общественный транспорт планируют пустить до 15 февраля.

Напомним, накануне власти региона сообщили, что свою работу начали маршруты № 58 и № 88. Общественный транспорт начал курсировать с 16 января.
Фото: Rostov.ru
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