В Ростове с 1 августа запустят автобусные маршруты №№ 76, 37, 13а

Фото: Rostov.ru

В Ростове запустят три новых автобусных маршрута. Курсировать общественный транспорт начнет с 1 августа, сообщают городские власти.Новый автобусный маршрут № 76 Нансена - Береговая свяжет ЖК «Скай Парк», улицу Нансена с Береговой, далее пройдёт по Стадионной и Буденновскому проспекту. Также в город выйдет автобус № 37 по маршруту Инфекционная больница – Сельмаш. Общественный транспорт свяжет ГБУ «Донской инфекционный центр» на улице Виталия Ходоша, ЖК «Платовский» и микрорайон Ростовского моря с Сельмашем.Кроме того, пассажирам будет удобнее добираться из СТ «Утро» к Центральному рынку. Новый автобус № 13 будет курсировать по улицам 1-й Героической, Обсерваторной, Орбитальной, проспекту Королева, улице Вавилова и далее до Буденновского.