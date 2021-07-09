В Ростове перекрыли проезд по Семашко
В Ростове ограничили движение транспорта по переулку Семашко. Автомобилисты не могут проехать на участке от улицы Социалистической до Тургеневской.
По словам очевидцев, проезжая часть превратилась в настоящий полигон. Дорогу разрыли, словно собирались перекладывать трубы. На участке поставили знаки дорожных работ, однако самих рабочих не видно.
Из-за перекрытого отрезка на Семашко и близлежащих улицах образуются пробки. Кроме того, пешеходы не могут даже перейти дорогу в нужном месте. «Зебры» превратились в канавы, и людям приходится обходить ремонтируемый участок, наматывая круги.
Вероятно, ограничения связаны с ремонтом дороги, запланированным еще в апреле. Ростовская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры заключила контракт с ООО «Спецстрой» на 6,8 миллиона рублей. За эту сумму компания, состоящая из пяти человек, должна установить новые люки, спецсооружения для водоотведения, поменять тротуарную плитку и бордюрные камни, а также заменить асфальтное и бетонное покрытия. Закончить ремонт Семашко подрядчик обязан не позднее 1 сентября.