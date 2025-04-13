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В Ростове пассажирам пришлось выпрыгивать из автобуса на ходу из-за оставленного ручника

В Ростове пассажирам пришлось выпрыгивать из автобуса на ходу из-за оставленного ручника
В Ростове-на-Дону пассажирам пришлось выпрыгивать из автобуса на ходу из-за оставленного ручника. Инцидент случился вечером 12 апреля на улице Вавилова.

Как сообщили очевидцы, в автобус зашел мужчина и решил расплатиться детской картой. Водителю это не понравилось, и он решил выйти с пассажиром на улицу. Пока они разбирались, кто не прав, автобус тронулся. В этот момент в салоне общественного транспорта были пассажиры.

Как сообщили в компании-перевозчике АТП «Янтарь 1», водителя отстранили от работы до положительной сдачи инструктажа. Также его привлекли к дисциплинарной ответственности.
Фото: Rostov.ru
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