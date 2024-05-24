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В Ростове 10-летняя девочка пострадала, выпрыгнув из автобуса на ходу

В Ростове 10-летняя девочка пострадала, выпрыгнув из автобуса на ходу
В Ростове несовершеннолетняя пострадала, выпрыгнув из автобуса на ходу. Происшествие случилось 24 мая на проспекте Буденновском, 13/44.

Предварительно, 68-летний мужчина на «Нефазе» по маршруту № 71 сделал остановку около 16:40. Он дождался, когда из салона выйдут все пассажиры, открыл двери на проветривание и продолжил ехать.

Оказалось, что мужчина все же не заметил маленькую пассажирку в салоне общественного транспорта. Она попыталась выйти прямо на ходу и пострадала.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии малышку доставили в больницу с травмами.
Фото: Rostov.ru
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