В Ростове 10-летняя девочка пострадала, выпрыгнув из автобуса на ходу

Фото: Rostov.ru

В Ростове несовершеннолетняя пострадала, выпрыгнув из автобуса на ходу. Происшествие случилось 24 мая на проспекте Буденновском, 13/44.Предварительно, 68-летний мужчина на «Нефазе» по маршруту № 71 сделал остановку около 16:40. Он дождался, когда из салона выйдут все пассажиры, открыл двери на проветривание и продолжил ехать.Оказалось, что мужчина все же не заметил маленькую пассажирку в салоне общественного транспорта. Она попыталась выйти прямо на ходу и пострадала.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии малышку доставили в больницу с травмами.