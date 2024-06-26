Ростовчане высмеяли «укрепление» Парамоновоских складов балками

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Жители Ростова-на-Дону возмущены тем, как укрепляют Парамоновские склады. Памятник федерального значения по адресу: Береговая, 47А находится в аварийном состоянии. Местные жители неоднократно обращались к инвесторам с просьбой навести порядок на территории складов, закрыть доступ туда для асоциальных элементов и так далее.В июне 2024 года в интернете появилась информация о том, что на складах началась какая-то активность: там появились рабочие, которые устанавливали металлические балки. Как оказалось, несколько металлических балок были установлены на полуразрушенных стенах склада Парамонова. Однако пока не ясно, как это поможет сохранить склады. Кроме того, сам процесс установки укрепляющих конструкций вызывает вопросы.- Пока совсем не понятно, как эти металлические балки помогут сохранить стены складов, — поделилась ростовчанка. — Этого явно недостаточно. Необходимы комплексный подход и основательный ремонт.Будут ли продолжаться противоаварийные работы, неизвестно. Стоит отметить, что ростовчане постоянно выступали против разрушения этого культурного памятника XIX века. Они обращались в администрацию с просьбой пересмотреть проект «обновления» складов и сохранить их прежний облик. Однако в 2016 году, несмотря на старания активистов, дамбу, благодаря которой образовывался бассейн, разрушили.