Высокая пожароопасность сохраняется в Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности. В донском ГУ МЧС уточнили, что высокая пожароопасность действует до конца суток 21 сентября и в течение суток 22 сентября.

Высокий риск возникновения пожаров пятого класса ожидается в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, центральных районах и Приазовье. А точнее – в 12 муниципальных образованиях: Боковский, Волгодонской, Дубовский, Зимовниковский, Каменский, Орловский, Советский, Цимлянский, Чертковский районы и города Волгодонск, Донецк и Каменск-Шахтинский.

А высокий риск возникновения пожаров четвертого класса ожидается в 15 муниципальных образованиях: Багаевском, Белокалитвинском, Веселовском, Верхнедонском, Кашарском, Красносулинском, Константиновском, Семикаракорском, Тарасовском, Усть-Донецком, Шолоховском районах, а также городах Гуково и Зверево.

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
