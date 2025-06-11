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На Парамоновских складах в Ростове снимают военный фильм

На Парамоновских складах в Ростове снимают военный фильм

В самом сердце Ростова-на-Дону, на территории Парамоновских складов, идут съемки исторической киноленты, о чем сообщает новостной ресурс DonDay.

Как сообщает издание, на одной из центральных улиц города развернулась работа над созданием фильма о военных событиях. Знаменитые Парамоновские склады стали одной из ключевых площадок для съемок.

Согласно информации портала, в окрестностях Парамоновских складов замечено большое количество транспорта съемочной группы: автобусы, временные палатки и фургоны. Тем не менее актеры пока не попадают в поле зрения. Вероятно, на данный момент идет активная подготовка к началу съемочного процесса.

По предварительным данным, съемочная группа планирует оставаться в донской столице около семи дней. Парамоновские склады являются лишь одним из запланированных мест для съемок. Детали проекта пока не разглашаются.
Фото: Donday
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