На Парамоновских складах в Ростове снимают военный фильм
В самом сердце Ростова-на-Дону, на территории Парамоновских складов, идут съемки исторической киноленты, о чем сообщает новостной ресурс DonDay.
Как сообщает издание, на одной из центральных улиц города развернулась работа над созданием фильма о военных событиях. Знаменитые Парамоновские склады стали одной из ключевых площадок для съемок.
Согласно информации портала, в окрестностях Парамоновских складов замечено большое количество транспорта съемочной группы: автобусы, временные палатки и фургоны. Тем не менее актеры пока не попадают в поле зрения. Вероятно, на данный момент идет активная подготовка к началу съемочного процесса.
По предварительным данным, съемочная группа планирует оставаться в донской столице около семи дней. Парамоновские склады являются лишь одним из запланированных мест для съемок. Детали проекта пока не разглашаются.