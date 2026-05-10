Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В парке «Малинки» Ростовской области на свет появились малыши капибар

В парке «Малинки» Ростовской области на свет появились малыши капибар
В парке «Малинки» Ростовской области на свет появились малыши капибар. Об этом сообщили в пресс-службе донского зоосада.

Малыши родились 9 мая в уже известной семье капибар Вени и Катюши. Ровно два года назад Вениамин приехал в парк птиц специально к Катюше. Сначала был месячный карантин, а затем долгий период длительностью два года для построения крепких отношений и создания настоящей семьи - с детьми и четким разделением обязанностей.

Поэтому киперы очень ждали пополнение у этого семейства. И вот наконец свершилось! Два капибаренка очень похожи на маму Катюшу, активные, крикливые. Малыши уже купаются вместе с мамой в бассейне.

- Один из них шустренький, прячется за папу, другой - тихий и скромный, ходит с мамой, - делится подробностями события Элеонора Моргунова, директор Южного парка птиц «Малинки».
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика