В Ростове отремонтированный тротуар в переулке Семашко стремительно уходит под землю

Фото: bg.rostov-gorod.ru

В центре Ростова продолжает проседать тротуарная плитка. Провалы образовались возле домов №№ 19 и 21/60 в переулке Семашко. Об этом ростовчане рассказали на популярном городском портале 27 мая.Вечером переулок превращается в опасную полосу препятствий, ведь из-за полуразбитого тротуара запросто можно упасть. Такой пешеходной зоной возмущены и мамочки с колясками - проехать по подобным участкам довольно сложно. Если состояние центральных улиц города оставляет желать лучшего, что тогда говорить о периферии Ростова?Горожане регулярно просят отремонтировать тротуары и дороги. Но только специалисты подлатают один участок, яма появляется в другом месте. Скорее всего, причина просевших дорог кроется в подземных водах, которые размывают грунт. Кроме того, прошлым летом и на минувшей неделе в Ростове прошли мощные ливни, размывшие почву.