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В Ростове-на-Дону затопило переулок Семашко

В Ростове-на-Дону затопило переулок Семашко

На переулке Семашко в Ростове порвало трубу и затопило всю проезжую часть от Ульяновской до набережной. Инцидент случился в обед 14 июля.

“Ростовводоканал” подтвердил факт аварии на этой территории. Однако место порыва находится не в компетенции компании.
- Мы не имеем к случившемуся отношение. Аварийный участок принадлежит теплосети, - рассказали в пресс-службе водоканала.

Через некоторое время приехали работники теплосети. Они оградили участок и поставили дорожные знаки, чтобы машины могли объехать место аварии.

В настоящее время потоки воды перестали течь по Семашко. Однако на углу Ульяновской осталась большая яма с обвалившимся асфальтом. Жителям Ростовской области стоит быть внимательными и смотреть под ноги.

Напомним, что на центральных улицах Ростова часто случаются порывы и разные ЧП. Так, совсем недавно в переулке смывало асфальт и проваливалась тротуарная плитка.

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