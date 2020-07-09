В Ростове-на-Дону затопило переулок Семашко

На переулке Семашко в Ростове порвало трубу и затопило всю проезжую часть от Ульяновской до набережной. Инцидент случился в обед 14 июля.“Ростовводоканал” подтвердил факт аварии на этой территории. Однако место порыва находится не в компетенции компании.Через некоторое время приехали работники теплосети. Они оградили участок и поставили дорожные знаки, чтобы машины могли объехать место аварии.В настоящее время потоки воды перестали течь по Семашко. Однако на углу Ульяновской осталась большая яма с обвалившимся асфальтом. Жителям Ростовской области стоит быть внимательными и смотреть под ноги.Напомним, что на центральных улицах Ростова часто случаются порывы и разные ЧП. Так, совсем недавно в переулке смывало асфальт и проваливалась тротуарная плитка.