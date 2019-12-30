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Традиционный новогодний забег прошёл в Ростове

Традиционный новогодний забег прошёл в Ростове
В Ростове-на-Дону прошёл новогодний забег. Утром 1 января жители города собрались возле главной ёлки в парке имени Горького, чтобы принять участие в ежегодной акции.

Длина маршрута составила четыре километра. Финиш был возле Донской государственной публичной библиотеки. По окончании забега спортсменов угостили горячим чаем. Самые закалённые ростовчане бежали без верхней одежды.

Традиционно в акции участвуют несколько сотен жителей донской столицы. В прошлом году количество участников составило порядка двух тысяч человек.

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