В Ростове отключение горячей воды продлится ещё на неделю



Ещё неделю в Ростове не будет горячей воды. Жители центра города, а также Западного микрорайона будут греть кастрюли примерно до 28 мая.



Ранее сообщалось, что отключения запланированы с 13 по 20 мая. В начале этой недели жильцов «обрадовали» тем, что 20-е число на объявлениях в подъездах заменили на 27-е.



Первые семь дней «Ростовские тепловые сети» проводили опрессовку системы. В ходе проверки на трубах были выявлены дефекты. Теперь на их устранение требуется ещё одна неделя.



В компании сообщили, что без горячей воды останутся порядка двух десятков улиц. В центре города это Набережная, Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова и Текучёва. Также до конца недели придётся ждать жильцам проспектов Театрального, Шолохова, 21-й и 22-й Линий, улиц Тамбовской, Курской, Футбольной, Воронежской и Павленко.



В Западном микрорайоне не смогут принять ванну люди, проживающие на Малиновского, Доватора, Мадояна, а также на проспекте Стачки и улице Литвинова. К тому же отключение распространяется на улицы 2-ю Володарского, Заводскую, Каширскую, Рихарда Зорге. В Левенцовке придётся подождать жителям улиц Пескова, Степана Разина, Профсоюзной, 3-й Кольцевой и переулка Машиностроительного.