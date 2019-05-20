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В Ростове отключение горячей воды продлится ещё на неделю

В Ростове отключение горячей воды продлится ещё на неделю
Ещё неделю в Ростове не будет горячей воды. Жители центра города, а также Западного микрорайона будут греть кастрюли примерно до 28 мая.

Ранее сообщалось, что отключения запланированы с 13 по 20 мая. В начале этой недели жильцов «обрадовали» тем, что 20-е число на объявлениях в подъездах заменили на 27-е.

Первые семь дней «Ростовские тепловые сети» проводили опрессовку системы. В ходе проверки на трубах были выявлены дефекты. Теперь на их устранение требуется ещё одна неделя.

В компании сообщили, что без горячей воды останутся порядка двух десятков улиц. В центре города это Набережная, Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова и Текучёва. Также до конца недели придётся ждать жильцам проспектов Театрального, Шолохова, 21-й и 22-й Линий, улиц Тамбовской, Курской, Футбольной, Воронежской и Павленко.

В Западном микрорайоне не смогут принять ванну люди, проживающие на Малиновского, Доватора, Мадояна, а также на проспекте Стачки и улице Литвинова. К тому же отключение распространяется на улицы 2-ю Володарского, Заводскую, Каширскую, Рихарда Зорге. В Левенцовке придётся подождать жителям улиц Пескова, Степана Разина, Профсоюзной, 3-й Кольцевой и переулка Машиностроительного.

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