В Ростове отдыхающие устроили массовую драку на пляже Каррера

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону отдыхающие устроили массовую драку на пляже Каррера. Снимки жители разместили в соцсетях.С наступлением майских праздников жители решили выбраться на природу. Однако для некоторых отдых закончился не очень хорошо. Прямо посреди пляжа завязалась драка. На кадрах видно, что вокруг собрались десятки людей. Слышны крики.По какой причине мужчины решили устроить бойню, пока не понятно. В ГУ МВД ситуацию пока не комментировали.