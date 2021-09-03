В Ростове от коронавируса вылечили 248 человек

В Ростове-на-Дону от коронавируса вылечили за сутки 248 человек. Об этом сообщает городская администрация. С начала пандемии в донской столице опасное заболевание побороли 44 273 жителя мегаполиса.Большая часть из них переносила инфекцию в легкой форме или с симптомами ОРВИ. При этом в Ростове есть и те, кто до сих пор не может справиться с коронавирусом.Лечение в стационарах получают 1 419 пациентов, из них 444 - в ЦГБ «Семашко», 642 - в горбольнице № 20, 120 - в МБУЗ КДЦ «Здоровье», 213 - в горбольнице № 6.