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В Ростове от коронавируса умер врач госпиталя Минобороны РФ Алексей Шейко

В Ростове от коронавируса умер врач госпиталя Минобороны РФ Алексей Шейко
В Ростове-на-Дону от коронавируса умер врач дерматовенеролог, начальник 1602-го военно-клинического госпиталя СКВО Алексей Шейко. Информация о его кончине обнародована в «Списке памяти» погибших от «ковида» медиков.

Шейко ушел из жизни в 67 лет. Он был главным дерматовенерологом Северо-Кавказского военного округа, врачом высшей категории. Полковник в отставке участвовал в Афганской и Чеченской войне.

Отметим, что Алексей Шейко стал одним из четырех донских медиков, имена которых появились в списке памяти сегодня, 14 октября. Среди них также терапевт поликлиники при ЦРБ в Морозовске Людмила Жохова, 63-летний травматолог-ортопед Олег Рыжков из БСМП Ростова и 81-летний травматолог-ортопед «Госпиталя для ветеранов войн» в Ростове Игорь Антонец.

Всего в списке значатся 14 медиков, не переживших коронавирус в Ростовской области, 733 – в целом по России.

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