Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове осудили виновника смертельного ДТП с двумя погибшими

В Ростове осудили виновника смертельного ДТП с двумя погибшими

В Ростове-на-Дону вынесли приговор виновнику дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли двое человек. Страшная трагедия произошла в июле 2023 года на улице Левобережной.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, водитель грузового автомобиля потерял контроль над транспортом, что привело к выезду грузовика навстречку. На большой скорости фура столкнулась с легким автомобилем.

После мощного удара легковое авто моментально загорелось. К сожалению, пассажир сгоревшего автомобиля погиб на месте. Врачи не смогли спасти и водителя легковушки — он также скончался от полученных травм.

Прокуратура Ростовской области сообщила, что в отношении виновного возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с условием отбывания в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запрещено управлять любыми транспортными средствами на срок два года.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.