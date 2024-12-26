В Ростове осудили виновника смертельного ДТП с двумя погибшими

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону вынесли приговор виновнику дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли двое человек. Страшная трагедия произошла в июле 2023 года на улице Левобережной.Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, водитель грузового автомобиля потерял контроль над транспортом, что привело к выезду грузовика навстречку. На большой скорости фура столкнулась с легким автомобилем.После мощного удара легковое авто моментально загорелось. К сожалению, пассажир сгоревшего автомобиля погиб на месте. Врачи не смогли спасти и водителя легковушки — он также скончался от полученных травм.Прокуратура Ростовской области сообщила, что в отношении виновного возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с условием отбывания в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запрещено управлять любыми транспортными средствами на срок два года.