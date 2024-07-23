В Ростове осудили экс-главу ЖКХ Пролетарского района города Стеллу Руф

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В Ростове-на-Дону суд вынес приговор экс-главе ЖКХ Пролетарского района города Стелле Руф. За превышение должностных полномочий ей назначили наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.В июне 2021 года бывшая чиновница отвечала за выполнение работ по благоустройству пляжа на Зеленом острове. В рамках муниципального контракта подрядчик изготовил 14 беседок с покрытием декоративным бетоном вместо беседок из архитектурного бетона, то есть намного дешевле, чем было заявлено по контракту. Несмотря на это, Руф подписала документы о том, что работа соответствует проекту.Когда это вскрылось, в отношении чиновницы возбудили уголовное дело. В ходе судебного заседания Стелла Руф признала свою вину и раскаялась. Ей грозило до четырех лет лишения свободы, однако судья вынес куда более гуманный приговор.