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Начался суд по делу бывшей главы ЖКХ Пролетарского района Ростова

Начался суд по делу бывшей главы ЖКХ Пролетарского района Ростова
Бывшую главу ЖКХ Пролетарского района Ростова будут судить. Стеллу Руф обвиняют в превышении должностных полномочий.

Чиновница занимала пост главы районного ЖКХ с июля 2021 года по февраль 2023-го. После скандала из-за дома в Кривошлыковском Стелла Руф уехала работать в Таганрог вслед за Егором Долматовым. Экс-глава Пролетарского района занял должность замглавы администрации приморского города. В свою очередь, Стелла Руф возглавила МКУ «Благоустройство».

Источник Donday.ru сообщил, что с переездом чиновнице помог Довлатов. Якобы он позаботился о том, чтобы Руф получила хорошее место.

Осенью 2023 года в отношении экс-главы районного ЖКХ возбудили уголовное дело. В феврале 2024 года его передали в суд. Первое заседание должно было пройти 4 марта, однако оно не состоялось, слушание дважды переносили. В следующий раз заседание состоится 3 апреля. Если вину Стеллы Руф признают, ей грозит до четырех лет лишения свободы.
Фото: Соцсети
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