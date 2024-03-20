Начался суд по делу бывшей главы ЖКХ Пролетарского района Ростова

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Бывшую главу ЖКХ Пролетарского района Ростова будут судить. Стеллу Руф обвиняют в превышении должностных полномочий.Чиновница занимала пост главы районного ЖКХ с июля 2021 года по февраль 2023-го. После скандала из-за дома в Кривошлыковском Стелла Руф уехала работать в Таганрог вслед за Егором Долматовым. Экс-глава Пролетарского района занял должность замглавы администрации приморского города. В свою очередь, Стелла Руф возглавила МКУ «Благоустройство».Источник Donday.ru сообщил, что с переездом чиновнице помог Довлатов. Якобы он позаботился о том, чтобы Руф получила хорошее место.Осенью 2023 года в отношении экс-главы районного ЖКХ возбудили уголовное дело. В феврале 2024 года его передали в суд. Первое заседание должно было пройти 4 марта, однако оно не состоялось, слушание дважды переносили. В следующий раз заседание состоится 3 апреля. Если вину Стеллы Руф признают, ей грозит до четырех лет лишения свободы.