В Ростове осудили чиновницу Минтруда за взятку мебелью



Октябрьский районный суд Ростова вынес решение в отношении бывшей сотрудницы Министерства труда и социального развития. Нелли Вартанян обвинялась в получении взятки в крупном размере.



По данным следствия, занимая должность начальника отдела по делам инвалидов, Вартанян помогла коммерческой организации победить в аукционах и конкурсах на проведение капитальных ремонтов в подведомственных учреждениях в рамках реализации программы «Доступная среда».



Фирма в свою очередь отблагодарила чиновницу, подарив ей мебельный гарнитур. С июля 2016-го по март 2017 года компания поставила в квартиру гарнитур на сумму 480 000 рублей. Кроме того, она получила наличными 50 000 рублей.

- Приговором суда Нелли Вартанян признана виновной в совершении инкриминируемого деяния и осуждена к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Экс-сотрудница Минтруда также лишена права занимать должности в госорганах в течение трёх лет. Она также должна выплатить штраф в размере 1 млн 60 тысяч рублей.