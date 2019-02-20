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В Ростове осудили чиновницу из департамента потребительского рынка за взятку

В Ростове осудили чиновницу из департамента потребительского рынка за взятку
В Ростове осудили начальницу отдела контроля областного департамента потребительского рынка. Женщина обвинялась в получении взятки.

7 августа 2018 года 60-летняя чиновница выдала владельцу продуктового магазина лицензии на торговлю алкоголем. За свои услуги она получила несколько бутылок вина стоимостью почти 15 тыс. руб. и 25 тыс. руб. наличными.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, которое 19 февраля рассмотрел Кировский районный суд.
- Сотрудница департамент признана виновной в совершении преступления коррупционной направленности, - рассказали в пресс-службе суда. - Её приговорили к штрафу в размере 200 тыс. руб. в доход государства.

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