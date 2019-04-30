В донской столице судят начальника отдела по делам инвалидов Минтруда и соцразвития



На Дону судят начальника отдела по делам инвалидов Минтруда и соцразвития Ростовской области. Дело Нелли Вартанян рассматривает суд Октябрьского района Ростова-на-Дону.



По версии следствия, чиновница обвиняется по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Госпожа Вартанян помогла одной из фирм заключить госконтракты, за что получила «откат» в размере 10% (480 тыс. руб.). Деньги пошли на покупку мебельного гарнитура.



В скором времени все схемы чиновницы стали известны. В отношении нее возбудили уголовное дело, которое дошло до суда. Теперь Вартанян грозит до 10 лет лишения свободы.