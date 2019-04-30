Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В донской столице судят начальника отдела по делам инвалидов Минтруда и соцразвития

В донской столице судят начальника отдела по делам инвалидов Минтруда и соцразвития
На Дону судят начальника отдела по делам инвалидов Минтруда и соцразвития Ростовской области. Дело Нелли Вартанян рассматривает суд Октябрьского района Ростова-на-Дону.

По версии следствия, чиновница обвиняется по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Госпожа Вартанян помогла одной из фирм заключить госконтракты, за что получила «откат» в размере 10% (480 тыс. руб.). Деньги пошли на покупку мебельного гарнитура.

В скором времени все схемы чиновницы стали известны. В отношении нее возбудили уголовное дело, которое дошло до суда. Теперь Вартанян грозит до 10 лет лишения свободы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.