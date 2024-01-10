В Ростове осудили 64-летнюю женщину, зарезавшую собутыльника

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В Ростове-на-Дону осудили 64-летнюю женщину, зарезавшую собутыльника. Татьяна Лазарева получила восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.Происшествие случилось 14 августа 2023 года на проспекте Ленина. Тогда женщина вместе со знакомым распивала в квартире спиртное. Во время застолья между ними произошел конфликт. В какой-то момент Татьяна вышла из себя. Она схватила нож и воткнула его в живот собутыльнику. Вскоре раненого доставили в больницу, где он скончался.В отношении Лазаревой возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».Ростовчане грозило до 15 лет лишения свободы, однако судья вынес более гуманное решение.- Приговор в законную силу не вступил. Сторона защиты попытается его обжаловать, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.