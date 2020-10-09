В Ростове изменится схема маршрута № 90 Центральный рынок - Темерник

В Ростове схема маршрута № 90 Центральный рынок - Темерник скоро изменится. Информацию об этом 12 октября опубликовал портал «Ростовский городской транспорт».Автобусы № 90 больше не будут заезжать в район СИиТО, а направятся в центр по переулку Сальскому. Переулок Днепровский также вычеркнут из новой схемы: маршрут транспорта будет пролегать по улице Каскадной до улицы Орской, а затем повернет на улицу Вятскую.Полная схема маршрута выглядит следующим образом: Верхний Темерник – ул. Миронова – ул. Думенко – ул. Лелюшенко – ул. Каскадная – ул. Орская – ул. Вятская – пер. Сальский – ул. Казахская – ул. Раздорская – ул. Фурмановская – ул. Плиева – пр. М. Нагибина – ул. Ларина – пер. Ашхабадский – пр. Ленина – ул. Шеболдаева – ул. Стадионная – пр. Буденновский – Центральный рынок – ул. Московская – пр. Ворошиловский – пр. М. Нагибина – ул. Мартовицкого – ул. Фурмановская – ул. Раздорская – ул. Казахская – пер. Сальский – ул. Вятская – ул. Орская – ул. Каскадная – ул. Лелюшенко – разворот в районе ОП «Думенко, 15» – ул. Лелюшенко – ул. Думенко – ул. Миронова – Верхний Темерник.Помимо этого, в дептрансе администрации Ростова провели конкурс на обслуживание маршрута № 90. По его итогам из трех участников победителем стал МУП МТК «Ростовпассажиртранс». Все автобусы этого перевозчика будут оснащены кондиционерами и оборудованием для перевозки маломобильных групп населения.В департаменте транспорта отметили, что перевозчик сможет выйти на линию только после заключения муниципальных контрактов, но при этом не позднее 1 января 2021 года.Зимой планируется выпускать на линии по 12 автобусов большого класса в будни, а в выходные - 10. Летом их количество сократится до 10 и 8 соответственно.