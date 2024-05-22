В Ростове без вести пропал Леонид Якубович

Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростове разыскивают 17-летнего парня, пропавшего без вести. О местонахождении Леонида Якубовича ничего не известно больше трех дней.Последний раз подростка видели 19 мая. В тот день он ушел из дома и не вернулся. На звонки и сообщения он не отвечал. Сначала родные пытались найти Леонида самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Друзья и знакомые не знали, куда он мог отправиться.В отчаянии близкие написали заявление в полицию. В ГУ МВД по Ростовской области распространяют ориентировку на пропавшего.У парня серо-голубые глаза, прямые волосы темного цвета, телосложение худощавое. В день исчезновения он был в спортивной куртке. С собой взял спортивную сумку.Если вам что-либо известно о местонахождении Леонида, сообщите по номерам: (863) 249-10-50, (863) 240-10-13, либо 102.