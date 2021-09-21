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В Ростовской области ищут пропавшего 81-летнего дедушку

В Ростовской области ищут пропавшего 81-летнего дедушку

В Октябрьском районе Ростовской области ищут пропавшего 81-летнего дедушку. Местонахождение Леонида Болучевского остается неизвестным уже больше недели.

Мужчина живет в поселке Красногорняцком. Из дома он вышел 14 сентября и больше так и не вернулся. Для того чтобы разыскать пенсионера, родственники обратились в полицию и к поисковым отрядам, но пока Леонида так и не нашли. Осложняет ситуацию то, что он нуждается в медицинской помощи.

У пропавшего рост - 168 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы, глаза серого цвета и залысина на голове. Предположительно, в день исчезновения на нем были синие штаны и кофта бордового цвета.

Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении Леонида Болучевского, просим вас звонить по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-54-52.
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