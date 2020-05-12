В Ростове около 20 междугородних маршрутов возобновили свою работу

В Ростове-на-Дону постепенно начинают восстанавливать работу междугородних рейсов. Об этом сообщает справочная Главного автовокзала донской столицы.С 16 мая возобновят работу маршруты до Волгодонска, Таганрога, Донецка, Зверева, Зернограда, Белой Калитвы, Горняцкого, Зимовников, Сальска, Новошахтинска, Миллерова, Шахт, Морозовска, Пролетарска, Тацинской, Мечетенской и Октябрьского.Также возобновлено движение из Ростова в Ставрополь, Нальчик, Махачкалу, Белгород и Москву. Из Новочеркасска также можно уехать в Ставрополь, а из Таганрога ходит маршрут до Москвы.Ранее министр транспорта Ростовской области сообщал, что во время пандемии пассажиропоток в регионе упал на 80%.