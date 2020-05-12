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В Ростове около 20 междугородних маршрутов возобновили свою работу

В Ростове около 20 междугородних маршрутов возобновили свою работу
В Ростове-на-Дону постепенно начинают восстанавливать работу междугородних рейсов. Об этом сообщает справочная Главного автовокзала донской столицы.

С 16 мая возобновят работу маршруты до Волгодонска, Таганрога, Донецка, Зверева, Зернограда, Белой Калитвы, Горняцкого, Зимовников, Сальска, Новошахтинска, Миллерова, Шахт, Морозовска, Пролетарска, Тацинской, Мечетенской и Октябрьского.

Также возобновлено движение из Ростова в Ставрополь, Нальчик, Махачкалу, Белгород и Москву. Из Новочеркасска также можно уехать в Ставрополь, а из Таганрога ходит маршрут до Москвы.

Ранее министр транспорта Ростовской области сообщал, что во время пандемии пассажиропоток в регионе упал на 80%.

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