В Ростове около 20 междугородних маршрутов возобновили свою работу
В Ростове-на-Дону постепенно начинают восстанавливать работу междугородних рейсов. Об этом сообщает справочная Главного автовокзала донской столицы.
С 16 мая возобновят работу маршруты до Волгодонска, Таганрога, Донецка, Зверева, Зернограда, Белой Калитвы, Горняцкого, Зимовников, Сальска, Новошахтинска, Миллерова, Шахт, Морозовска, Пролетарска, Тацинской, Мечетенской и Октябрьского.
Также возобновлено движение из Ростова в Ставрополь, Нальчик, Махачкалу, Белгород и Москву. Из Новочеркасска также можно уехать в Ставрополь, а из Таганрога ходит маршрут до Москвы.
Ранее министр транспорта Ростовской области сообщал, что во время пандемии пассажиропоток в регионе упал на 80%.