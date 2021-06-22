В Ростове оказались самые дорогие в области баранина, молочка и хлеб

В Ростове-на-Дону баранина, молочные продукты и хлеб оказались самыми дорогими в области. О средних ценах в регионе сообщили на сайте Ростовстата 24 июня.Баранина в донской столице всё ещё самая дорогая - 466 рублей. При том что в Таганроге, например, её покупают в среднем за 391 рубль. Кроме того, мороженые куры тоже дешевле будет брать в области. В Ростове - 159 рублей за килограмм, в Миллерово - 146 рублей.Несмотря на относительную дешевизну масла, маргарин тоже оказался самым дорогим в регионе. В донской столице он будет стоить 147 рублей. А уже в Шахтах цена упадёт на целых 14 рублей, там за килограмм маргарина попросят всего 133 рубля. Неприятно удивил творог. В Ростове придётся отдать на 47 рублей больше, чем в Таганроге, - 358 рублей против 311.Пастеризованное молоко кажется дешевым относительно других городов области. В Ростове - всего 56 рублей по сравнению с 60 рублями в Волгодонске. Непонятно почему, однако стерилизованное молоко, наоборот, в донской столице почти на 10% дороже, чем в Миллерово. В последнем попросят 74 рубля, а у нас - уже 82.Сметана приятно удивила ростовчан. Они смогут купить её в среднем за 225 рублей. В то же время за тот же продукт жителям Миллерово придётся отдать 243 рубля. Сыры, с дырками и без, определённо продырявят карман. В Ростове придётся заплатить 561 рубль за килограмм. Дешевле всего сырные сомелье смогут закупиться в Шахтах, хотя даже там в среднем попросят 535 рублей.Несмотря на то, что пшеничная мука в Ростове самая дешёвая, 38 рублей по сравнению с 43 в Таганроге, хлеб лучше покупать в области. Изделия из пшеничной муки первого и второго сортов в Ростове будут на 10 рублей дешевле, чем в Миллерово, а из ржаной и смесей - на все 12 рублей по сравнению с Шахтами. Целых 54 рубля против 44 и 62 против 50.Соль в Ростове почти на 15% дороже, чем в Сальске. Хотя, учитывая реальную стоимость, разница кажется незначительной: всего 14 рублей против 12. Также в список попала морковь. Почему-то в Ростове за неё просят 81 рубль, когда в Волгодонске её можно купить всего за 65 рублей.