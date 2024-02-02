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В Ростове огромное дерево повисло над жилым домом на Трудящихся

В Ростове огромное дерево повисло над жилым домом на Трудящихся
В Ростове на Трудящихся огромное дерево повисло над жилым домом. Информацию об этом местные жители опубликовали 2 февраля на сайте Благоустройства.

По словам ростовчан, аварийное растение расположено на улице Трудящихся, напротив дома № 96. На кадрах видно, что ветки растения повисли над крышей жилой постройки. Не исключено, что вскоре дерево может обломиться и упасть на дом.

Стоит отметить, что неподалеку расположены газовая магистраль и опора ЛЭП. Вероятно, дерево может легко стать причиной коммунальной аварии. Также на участке рискуют пострадать как пешеходы, так и хозяева жилья.

Срубят ли растение в скором времени, неизвестно. Жильцам дома следует обратиться с этим вопросом в управление ЖКХ района.
Фото: Благоустройство
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