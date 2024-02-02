В Ростове огромное дерево повисло над жилым домом на Трудящихся

Фото: Благоустройство

В Ростове на Трудящихся огромное дерево повисло над жилым домом. Информацию об этом местные жители опубликовали 2 февраля на сайте Благоустройства.По словам ростовчан, аварийное растение расположено на улице Трудящихся, напротив дома № 96. На кадрах видно, что ветки растения повисли над крышей жилой постройки. Не исключено, что вскоре дерево может обломиться и упасть на дом.Стоит отметить, что неподалеку расположены газовая магистраль и опора ЛЭП. Вероятно, дерево может легко стать причиной коммунальной аварии. Также на участке рискуют пострадать как пешеходы, так и хозяева жилья.Срубят ли растение в скором времени, неизвестно. Жильцам дома следует обратиться с этим вопросом в управление ЖКХ района.